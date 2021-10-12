Ученые назвали процент людей, теряющих вкус при коронавирусе

Ученые назвали процент людей, теряющих вкус при коронавирусе
По словам ученых, потеря вкуса является истинным симптомом коронавируса, заслуживающим дальнейшего исследования. Фото: pexels.com

Американские ученые провели исследование и выяснили, что у39,2% заболевших коронавирусом сталкиваются с изменениями вкуса. Об этом сообщается на сервере препринтов medRxiv.org.

«Метаанализ показал, что среди 138 897 пациентов с COVID-19 39,2% сообщили о дисфункции вкуса»,- говорится в сообщении.

При этом мужчины сообщали о более низкой степени потери вкуса, чем женщины. Потеря вкуса была самой высокой в группах среднего возраста.

По словам ученых, потеря вкуса является истинным симптомом коронавируса, заслуживающим дальнейшего исследования.

По последним данным, в России выявлено 7 832 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 218 345 летальных исходов, выздоровели 6 894 285 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Филиппин Родриго Дутерте предложил вакцинировать людей, которые не решаются на прививку от ковида, во время сна.

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