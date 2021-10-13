В мире от COVID-19 скончалось 4 864 714 человек

По данным университета в Балтиморе имени Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире от коронавирусной инфекции скончалось 4 864 714 человек. Фото: pexels.com

По данным университета в Балтиморе имени Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире от коронавирусной инфекции скончалось 4 864 714 человек. Фото: pexels.com

По данным университета в Балтиморе имени Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире от коронавирусной инфекции скончалось 4 864 714 человек. Заразилось при этом 238 673 451 человек .

На утро 13 октября статистика COVID-19 продолжает обновляться все большими цифрами. Россия остается на пятом месте по смертности населения от инфекции. На настоящий момент в России от коронавируса скончались 214 476 человек. Заразившихся насчитывается 7 714 973 человека.

На последнем месте по количеству смертей от COVID-19 находится Колумбия. Количество умерших там составляет 126 692 человека, а заразившихся — 4 974 400. Больше всего человек скончалось в США, — 716 468. Заболевших там тоже немало, — 44 561 222.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что регионы, которые успешно сражаются с коронавирусной инфекцией, получат гранты на развитие системы здравоохранения . Правила предоставления награды подписала председатель правительства РФ Михаил Мишустин.