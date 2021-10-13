73-летняя петербурженка перевела мошенникам 2 млн 372 тыс. рублей

73-летняя петербурженка перевела мошенникам 2 млн 372 тыс. рублей
Пенсионерка перевела мошенникам деньги через терминалы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

По информации Gazeta.SPb, кроме личных сбережений, женщина оформила два кредита, деньги также «утекли» аферистам. 12 октября в 20:30 в отделение полиции обратилась жительница Петербурга 1948 года рождения, проживающая на проспекте Ударников, 27-1-149.

С 1 августа по 12 октября этого года ей поступали звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками службы безопасности «Сбербанка», «ВТБ» и «Центробанка России». Они сообщили ей о подозрительных действиях на ее счетах и войдя в доверие, убедили пенсионерку совершить перевод денежных средств посредством терминалов на Индустриальном проспекте.

Кроме того, женщина оформила кредиты в «Почта Банке» на 207 тыс. рублей и «Совкомбанке» 110 тыс. рублей. В итоге сумма всех переведенных средств составила 2 млн 372 тыс. рублей.

В УМВД по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.spb.ru сообщала, в Петербурге мужчина, угрожая предметом, похожим на гранату, ограбил букмекерскую контору.

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