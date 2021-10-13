В Петербурге мужчина с «гранатой» напал на букмекерскую контору

В Петербурге мужчина с «гранатой» напал на букмекерскую контору
Мужчина в черном и черной маске выдвинул требования о передаче денег в письменной форме. Фото: Baltphoto

Как стало известно Gazeta.SPb, свои требования мужчина изъявил в письменной форме и сбежал, получив 70 тыс. рублей.

12 октября в 16:03 в дежурную часть через службу 112 пришла информация о разбойном нападении на офис букмекерской конторы «1-Х-БЕТ», расположенной на проспекте Ветеранов 50-2.

В 15:40 неизвестный мужчина ростом около 180 см, одетый в черное, с черной маской на лице, угрожая предметом, похожим на гранату ограбил букмекерскую контору. Его жертвой стала оператор 1995 года, грабитель предъявил ему записку с требованием денег. Женщина отдала ему 70 тыс. рублей, после чего он крылся с места преступления.

Наряд полиции прибыл на место в 16:30, в распоряжении стражей порядка есть записи камер видеонаблюдения, следы обуви и лист с требованиями злоумышленника. УМВД по Кировскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.spb.ru сообщала, в Петербурге женщина в пылу ссоры ударила знакомого ножом, и была задержана по «горячим следам».

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