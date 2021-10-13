В Петербурге женщина в пылу ссору ударила знакомого ножом

Женщина скрылась после того, как ранила знакомого ножом. Фото: Baltphoto

Женщина скрылась после того, как ранила знакомого ножом. Фото: Baltphoto

Как стало известно Gazeta.SPb, гражданин был в гостях у своей знакомой по адресу улица Дмитрия Устинова, 6-20, где распивал спиртные напитки. Возникла ссора и женщина ранила мужчину 1980 года рождения ножом. Об этом стало известно службе 112 вчера, 12 октября, около 20:00.

Мужчину с колото-резаным проникающим ранением живота, левосторонним пневмотораксом, в тяжелом состоянии госпитализировали. По «горячим следам» установили местонахождение нападавшей. Неработающую женщину 1977 года рождения доставили в отделении, где на нее был составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Изъято два ножа и смывы бурого цвета.

В настоящее время в УМВД по Невскому району решается вопрос возбуждении уголовного дела в отношении задержанной.

Ранее gazeta.spb.spb.ru сообщала, мужчина попытался устроить стрельбу в ОМВД по району Преображенское в Москве, но не успел.