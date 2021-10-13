Строительство дублирующей нитки водовода в Курортном районе завершат в 2022 году

Строительство дублирующей нитки водовода в Курортном районе завершат в 2022 году
Строительство дублирующей нитки водовода в Курортном районе завершат в 2022 году. Фото: сайт Администрации Санкт-Петербурга

Вдоль Левашовского шоссе в Курортном районе Петербурга ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выполнил 1же 88% работ по строительству дублирующей нитки водовода. Выполнение работ идет в рамках реконструкции существующего водовода. Таким образов будет повышена надежность водоснабжения. Завершить строительство планируют в июне 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петерубрга.

От территории Приморского лесничества «Курортный лесопарк» до путепроводной развязки с КАД и ЗСД уже проложено 4,6 км новой сети. Трубы в новом водоводе изготовлены из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Их диаметр 700 мм, а общая протяжённость нового водовода — свыше 5 км.

До завершения строительства нитки вода на Горскую повысительную насосную станцию подается по стальному водоводу, который был построен очень давно. По новому водоводу питьевая вода будет поступать и на эту насосную станцию, и в дома жителей части Курортного района, на социальные объекты и промышленные предприятия.

До 14 ноября 2021 года будет временно ограничено движение автомобилей на участке Левашовского шоссе напротив въезда в садоводство «Ветеран».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день в городе свободно лишь 469 га свободной земли — это примерно 5 миллионов «квадратов» жилья, 500 многоэтажных домов.

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Строительство дублирующей нитки водовода в Курортном районе завершат в 2022 году
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