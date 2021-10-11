Эксперты оценили вероятность строительства подземных торговых центров и паркингов в Петербурге

Подземный Петербург — это уже не миф, а будущее. Фото: Baltphoto

Подземный Петербург — это уже не миф, а будущее. Фото: Baltphoto

Эксперты оценили возможность строительства паркингов и паркингов под землей в Петербурге.

На сегодня в городе свободно лишь 469 га свободной земли — это около 5 миллионов «квадратов» жилья, 500 многоэтажных домов, сообщает телеканал «Санкт- Петербург»

Например, на Владимирской площади даже есть готовый проект подземного паркинга: девять этажей для машин. Об этом рассказал главный архитектор НИПИИ «Ленметрогипротранс» Дмитрий Бойцов. По-другому это называется автоматизированным или барабанным паркингом.

Но, словам эксперта, для Северной столицы это пока слишком дорогой проект: вдело в особенностях петербургского грунта, поэтому в такой проект потребуется очень много вложений.

При этом заместитель генерального директора НИПИИ «Ленметрогипротранс» Владимир Марков отмечает, что в Петербурге «сейчас появились технологии типа стены в грунте, стройной цементации». По его словам, это позволяет строить, что угодно. Поэтому рано или поздно подземный Петербург станет реальностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что владельцев автомобилей, живущих в доме №42 комплекса «Малая Охта» на Заневском проспекте, утром 14 сентября ждал неприятный сюрприз: подземный паркинг затопило вместе с машинами.