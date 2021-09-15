«Подводный паркинг»: «Водоканал» назвал причину затопления парковки на Заневском

Владельцев автомобилей, живущих в доме №42 комплекса «Малая Охта» на Заневском проспекте, утром 14 сентября ждал неприятный сюрприз: подземный паркинг затопило вместе с машинами.

О происшествии рассказали пострадавшие автолюбители в группе «Признавашки ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Жильцы объяснили, что почувствовали неладное после того как стенах парадной раздался шум воды, а из кранов потекла ржавчина.

По предварительной информации, причиной потопа стала неисправность водомерного узла управляющей компании — вытекание образовалось в месте его сопряжения с домовым вводом, диаметр разрыва составил 219 мм. Представители УК обвинили в происшествии «Водоканал», заявив, что «зона ответственности управляющей компании за коммунальные сети, в том числе систему водоснабжения, начинается с водомерного узла», передает «Фонтанка».

В городском предприятии отмечают, что водомерный узел устанавливал застройщик, и он должен находиться на гарантийном обслуживании.

На месте происшествия сейчас ведутся работы специалистов — они обследуют водомерный узел и откачивают воду. Внутреннее расследование причин инцидента продолжается, но, похоже, компенсацию ущерба хозяевам пострадавших авто выплатят нескоро.

Пользователи социальных сетей посетовали на то, что приобретать паркинг не только дорого, но и опасно. «Не позавидуешь», — заключили петербуржцы. Впрочем, некоторые отнеслись к происшествию с иронией: «Прям Титаник», «Подземный паркинг превращается в подводный. Теперь там можно яхты причаливать. Я бы за этот сервис доплату брал», — пишут участники группы. Добавим, что владельцы затопленных машин вряд ли разделяют этот юмор.

Примечательно, что причиной вчерашнего происшествия на Заневском стал прорыв трубы, тогда как на улице сначала нещадно лил дождь, а затем дул ураганный ветер. Плохой погоды не вынес вестибюль станции метро «Площадь Восстания», который оказался не оборудован ливневками со стороны Московского вокзала. В результате выход пришлось закрыть до устранения подтопления.