Рисование и танцы: чему учат россияне своих детей

Дошкольников чаще всего водят на танцы, подростков – на иностранные языки. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговой компанией SuperJob.

Чаще всех занимаются в кружках и секциях школьники от 7 до 12 лет: о наличии внешкольных активностей в графике ребенка сообщили 74% родителей. Чуть больше половины детей от 3 до 6 лет занимаются дополнительно. Так же как и 53% российских детей от 13 до 17 лет.

«Судя по комментариям, высокий спрос на дополнительное образование объясняется не только желанием организовать досуг и обеспечить разностороннее развитие детей, но и неудовлетворенностью родителей качеством школьного обучения», — отмечается в исследовании SuperJob.

Куда чаще всего водят малышей?

На первом по попуярности месте — танцы (27%). Затем идет плавание (22%) и курсы подготовки к школе (17%). Также пользуются популярностью различные единоборства (16%), гимнастика и рисование (по 11%). О том, что их малыши осваивают английский, сообщили 9% родителей, играют в футбол — 7%, поют и занимаются с логопедом — по 5%.

Про занятия для детей по робототехнике рассказали в ходе опроса 4% мам и пап. В театральные студии, на тренировки по шахматам и уроки математики ходит по 3% детсадовцев.

Чем занимаются школьники?

В числе самых популярных дополнительных занятий школьников от 7 до 12 лет — плавание, единоборства (по 19%), иностранные языки, танцы, рисование (по 16%).

«При этом если дошкольники изучают в основном английский язык, то у школьников список гораздо шире: в свободное время они штудируют также французский, немецкий или китайский», — рассказали в компании.

Каждый десятый опрошенный взрослый сообщил, что ребенок играет в футбол, 7% — что занимается гимнастикой, 5% — программированием.

У подростков от 13 до 17 лет на первое место выходят иностранные языки — в соответствующих кружках занимаются дети 13% опрошенных. О занятиях ребенка единоборствами и танцами рассказали по 12% родителей, плаванием — 11%, футболом и музыкой — по 10%.

Похожее исследование было проведено и в НИУ Высшая школа экономики. По результатам опроса социологи ВШЭ сделали вывод, что внешкольная активность ребенка зависит от образования матери, уровня дохода семьи и места ее проживания.

Когда решает мама

Чем выше уровень образования матери, тем меньше ее дети смотрят телевизор и гуляют, они чаще меняют и заведение допобразования, и сами направления занятий. У родителей со средним образованием дети активнее посещают школьные кружки и занимаются выбранным делом более стабильно.

Матери с более высоким уровнем образования отличаются сильной поисковой активностью и вниманием к результатам — к тому, что получает ребенок от дополнительных занятий, в то время как других матерей удовлетворяет сам факт, что ребенок «занят».

Многие подростки из мегаполисов посещают сразу несколько кружков и школ, в отличие от своих сверстников из сел и небольших городов.

Возможности семьи — один из решающих факторов в выборе занятия для ребенка. Авторы опроса отмечают, что в наиболее материально обеспеченных семьях дети чаще включаются в дополнительные занятия еще до того, как пойдут в школу. Кроме того, интенсивность их занятий выше.

Здесь наиболее показательна картина с занятиями в спортивных секциях. Рано или поздно родители, чьи дети с желанием посещают тренировки и готовы соревноваться за медали, могут услышать: подумайте, сможете ли вы это себе позволить. Инвентарь, поездки на выступления, индивидуальные занятия — все это часто вылетает за границы бюджета средней российской семьи. Это подтверждает и опрос ВШЭ: наибольшие доли среди ответивших, что их дети занимаются в спортивных организациях, — у хорошо и очень хорошо обеспеченных родителей.