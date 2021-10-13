Избитый дагестанцами в московском метро оценил шутку Нурмагомедова

Ковалев рассказал, что сначала подумал, что это фейк. Фото: Instagram Романа Ковалева

Ковалев рассказал, что сначала подумал, что это фейк. Фото: Instagram Романа Ковалева

Житель Москвы Роман Ковалев, избитый тремя дагестанцами в метро, прокомментировал шутку бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ковалев заявил в беседе с «Газетой.Ru», что считает шутку спортсмена неуместной. Он рассказал, что сначала подумал, что это фейк. При этом мужчина отметил, что в целом не видит ничего плохого в шутке Хабиба.

Напомним, на прошлой неделе, 4 октября, трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в вагоне московского метро. Пострадавший вступился за девушку, которую оскорбляли дагестанцы. 6 октября приезжих заключили под стражу в рамках дела о хулиганстве.

Позднее руководитель СК РФ Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

Хабиб Нурмагомедов сравнил потасовку своей команды с ирландским бойцом Конором Макгрегором с избиением мужчины в метро. Он опубликовал в Instagram фотографию ирландца с надписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Дагестана осудили жестокое избиение парня в метро уроженцами республики.