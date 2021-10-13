Бультерьер покусал детей и воспитателя в детском саду в Архангельске

Бультерьер покусал детей и воспитателя в детском саду в Архангельске
Бультерьер побежал в сторону детей, гулявших на площадке, и напал на них. Фото: unsplash

В Архангельске собака породы бультерьер напала на воспитателя и двух маленьких детей на территории детского сада.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошел накануне во время вечерней прогулки на территории детского сада в Ломоносовском округе Архангельска. Бультерьер побежал в сторону детей, гулявших на площадке, и напал на них. От укусов пострадали двое шестилетних детей и воспитатель, еще двоим мальчикам собака порвала одежду. Фельдшер детсада оказал помощь пострадавшим.

Прибывшие к детскому саду стражи порядка поймали бультерьера и нашли хозяйку животного. Женщина пояснила, что разыскивала собаку, после того, как та выбежала из квартиры. Также она указала, что собака полностью привита, раньше она не вела себя агрессивно.

В полицию поступило четыре заявления от родителей и воспитателя. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 6,5 тысяч петербуржцев покусали собаки с начала 2021 года.

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