Верховный суд не разрешил россиянам держать дома лис

Верховный суд не разрешил россиянам держать дома лис
Верховный суд с мужчиной не согласился и отказался убирать лис из списка животных, поскольку это не входит в компетенцию ведомства. Фото: unsplash

Верховный суд РФ отказался исключить лис из списка животных, запрещенных для содержания в домашних условиях. Запрет пересмотрели после жалобы россиянина на норму.

Как сообщает РИА Новости, россиянин обратился в суд с иском, поскольку решил купить одомашненную новосибирскую лисицу, выведенную Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Животное относится к виду «обыкновенная лисица», который запрещен для содержания дома. Однако мужчина уверен, что эта порода не представляет опасности для человека.

Истец был обеспокоен тем, что животное будет страдать, если его изымут. Россиянин пояснил, что такие лисы не приспособлены к жизни в дикой природе, поэтому могут погибнуть.

Верховный суд с мужчиной не согласился и отказался убирать лис из списка животных, поскольку это не входит в компетенцию ведомства. В суде отметили, что список создавали эксперты из РАН, зоопарка Москвы и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бультерьер покусал детей и воспитателя в детском саду в Архангельске.

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