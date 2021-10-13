Энергетики Петербурга и Ленобласти соревнуются в профессиональном мастерстве

Также эксперты проверяют знание оборудования и умение различать типы подстанций. Фото: Ленэнерго

Также эксперты проверяют знание оборудования и умение различать типы подстанций. Фото: Ленэнерго

За звание лучшего борются сотрудники энергетических подстанций Петербурга и Ленобласти. Всего восемь команд — это 32 мастера.

Их навыки проверяют на учебной площадке: мастера тушат огонь, ремонтируют подстанцию и спасают пострадавшего. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Заместитель главного инженера ленинградского предприятия магистральных электрических сетей Северо-Запада Родион Андреев обратил внимание на то, что все участники хорошо подготовлены. Он также назвал навыки настоящего профессионала. Среди них он назвал выдержку, умение действовать в тех или иных ситуациях, спокойствие, хладнокровие и другие качества.

Также эксперты проверяют знание оборудования и умение различать типы подстанций. Соревнование проводится четвертый год. Победителей объявят завтра, 14 октября.

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