Житель Волосовского района начал незаконно продавать грунт со своего участка

Житель Волосовского района начал незаконно продавать грунт со своего участка
Специалисты проведут геодезические измерения. Фото: pixabay
Росприроднадзор по Ленобласти начал расследование против жителя Волосовского района. Специалисты уверены, что он использует недра без лицензии.

О возможном нарушении сообщила районная администрация. Ее работники обнаружили на участке между деревнями Заполье и Леможа котлован, грунт из которого мужчина продает. При этом документа на право пользованиями недрами у него нет. Об этом сообщает Росприроднадзора СЗО.

Специалисты проведут геодезические измерения. Они сравнят объемы котлована и грунта, лежащего рядом, чтобы понять, правда ли часть земли успели продать. По итогам экспертизы примут решение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились рекомендации по здоровому питанию школьников во время учебных дней. В нем соблюдены принципы здорового питания, которые включают уменьшение потребляемого сахара, соли и колбасных изделий.

Волосовский район грунт ленобласть недра росприроднадзор


 

Новости партнеров
Четыре года истязаний: житель Колпино переломал кости сыну свой жены и уехал в СИЗО
Четыре года истязаний: житель Колпино переломал кости сыну свой жены и уехал в СИЗО
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Убийство уборщицы Тосненской больницы раскрыли - задержаны уголовник и брюнет с татуировкой розы
Убийство уборщицы Тосненской больницы раскрыли - задержаны уголовник и брюнет с татуировкой розы
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Волосовского района начал незаконно продавать грунт со своего участка
Синий асфальт укладывают на путепроводе во Всеволожске
Бизнес-омбудсмен порассуждала на тему продажи алкоголя по QR-кодам
В Ленобласти разработали три новых веломаршрута: Морской, Экологический и ...
Петербуржец, не поделивший с приятелем золото для World of Tanks, пошёл в ...
Врач назвала новые симптомы коронавируса
В Красносельском районе сгорел сарай
Верховный суд не разрешил россиянам держать дома лис