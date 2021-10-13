Житель Волосовского района начал незаконно продавать грунт со своего участка

Росприроднадзор по Ленобласти начал расследование против жителя Волосовского района. Специалисты уверены, что он использует недра без лицензии.

О возможном нарушении сообщила районная администрация. Ее работники обнаружили на участке между деревнями Заполье и Леможа котлован, грунт из которого мужчина продает. При этом документа на право пользованиями недрами у него нет. Об этом сообщает Росприроднадзора СЗО.

Специалисты проведут геодезические измерения. Они сравнят объемы котлована и грунта, лежащего рядом, чтобы понять, правда ли часть земли успели продать. По итогам экспертизы примут решение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились рекомендации по здоровому питанию школьников во время учебных дней. В нем соблюдены принципы здорового питания, которые включают уменьшение потребляемого сахара, соли и колбасных изделий.