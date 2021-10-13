Депутат Госдумы Журова не исключила возможность корректировки пенсионной реформы

Журова отметила, что ей часто напоминают ее слова о повышении пенсионного возраста до 70 лет, она объяснила, что имела в виду изменение подзаконного акта о доработке. Фото: Instagram депутата Госдумы

Журова отметила, что ей часто напоминают ее слова о повышении пенсионного возраста до 70 лет, она объяснила, что имела в виду изменение подзаконного акта о доработке. Фото: Instagram депутата Госдумы

Парламентарий подчеркнула, речь идет о точечных доработках, а не о полной отмене песионной системы. Об этом Журова сказала в эфире телеканал «Царьград».

Представителю фракции «Единая Россия» задали вопрос о предвыборных обещаниях партии, выложенных в документе «народная программа». По словам Журовой, документ был подтвержден и подытожен в ходе съезда.

«Я сейчас не скажу, что по пенсионной реформе, например, завтра будет какая-то сразу отмена, но корректировки точно будут», — заявила депутат.

Позже она пояснила агентству «Lenta», что речь не шла о полномасштабном изменении пенсионной системы, скорее о точечных корректировках. Это может касаться предложений в отношении людей, работающих в условиях Крайнего Севера или категории граждан, которые оказались ущемлены условиями новой пенсионной реформы.

«Не имеется в виду, что полностью вернется прежний пенсионный возраст, но какие-то предложения есть, и они будут просчитаны», — уточнила депутат Госдумы восьмого созыва.

Журова отметила, что ей часто припоминают слова о повышении пенсионного возраста до 70 лет. Она объяснила, что имела в виду изменение подзаконного акта на уровне Министерства образования и Министерства культуры. Это два разных подзаконных акта, которые касаются выхода на пенсию директоров учреждений.

«И одни должны уходить в 65 лет, другие в 70. И условный директор библиотеки, подведомственной Минкульту, будет работать до 70 лет, а Минобразования — до 65. Так что речь просто о доработке», — пояснила чиновник.

Напомним, с начала 2019 года в стране начала действовать пенсионная реформа, по которой возраст выхода на пенсию постепенно повышается. К 2028 году женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60, а мужчины в 65 лет.

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