Матвиенко рассказала о разработке закона о домашнем насилии

Матвиенко рассказала о разработке закона о домашнем насилии
Рабочая группа поработала очень эффективно, пыталась объединить разные точки зрения и достичь некого согласия. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что проблема семейно-бытового насилия остро стоит в российском обществе.

Она обращает внимание на то, что законов в России много — виновные, когда случился факт насилия, несут настоящие наказания. Сейчас, по словам Матвиенко, стоит задача — закон о профилактике такого насилия. Об этом сообщает 78.ru.

Она считает, что необходимо создать такую атмосферу в обществе, такие законы, чтобы не было насилия. По ее словам, рабочая группа поработала очень эффективно, пыталась объединить разные точки зрения и достичь некого согласия. Сейчас этот законопроект уже можно вносить в нижнюю палату. Матвиенко отметила, что внести его на рассмотрение планируется на осенней сессии Госдумы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что региональная платформа «Санкт-Петербург – женщинам. Женщины — Санкт-Петербургу» стартовала в рамках Третьего Евразийского женского форума.

Валентина Матвиенко закон законопроект насилие семейно-бытовое насилие


 

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