В Петербурге открылась региональная платформа «Санкт-Петербург – женщинам. Женщины — Санкт-Петербургу»

Региональная платформа «Санкт-Петербург – женщинам. Женщины — Санкт-Петербургу» стартовала в рамках Третьего Евразийского женского форума.

Парламентском центре представили проекты и инициативы, которые некоммерческие организации реализуют в интересах женщин при поддержке города.

Как сообщили в пресс-службе петербургского правительства, платформу открыл вице-губернатор Олег Эргашев. По его словам, в Петербурге работают более 100 организаций, действующих в интересах женщин.

«Они привносят в политику и общественную жизнь особый взгляд на существующие проблемы, новые подходы и решения, основанные на гуманизме и милосердии», — заявил чиновник.

За последние три года женским организациям выделили 34 миллиона рублей из бюджета города. Многие представленные на платформе проекты удалось реализовать именно при поддержке города.

Эргашев отметил, что укреплению диалога между женским сообществом и властью способствует Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евразийский женский форум запретит парковку в центре Петербурга.