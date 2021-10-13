Петербургский океанариум показал воссоединение детеныша выдры с семьей

Петербургский океанариум показал воссоединение детеныша выдры с семьей
Долгое время Фифа отказывалась кормить малыша молоком. Фото: "Санкт-Петербургский Океанариум" "ВКонтакте"

В петербургском океанариуме показали, как детеныш выдры Сарочка вновь вернулась к своей семье. Мама Фифа долгое время отказывалась кормить ее молоком.

После такого разлада в семействе под свою опеку исхудавшую Сару взяли ветеринары, которые перевели ее на твердую пищу. После того как малышка набрала вес, ее решили вернуть к родным.

Сотрудники океанариума отметили, что Сарочку легко отличить от остальных малышей: она самая упитанная, воспитанная и спокойная.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском океанариуме появился новый обитатель с Дальнего Востока — гигантский осьминог Дофлейна по кличке Ося.

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Петербургский океанариум показал воссоединение детеныша выдры с семьей
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