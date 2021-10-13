Экс-супруга Аршавина Казьмина съехала с детьми из особняка

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми покинула их особняк. Она заявила, что приняла такое решение из-за свекрови.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми покинула их особняк. Она заявила, что приняла такое решение из-за свекрови.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми покинула их особняк. Она заявила, что приняла такое решение из-за свекрови.

Два месяца бывшая Казьмина не выходила на связь с общественностью. Оказалось, что все это время она была занята переездом — женщина уступила бывшей свекрови особняк, в котором жила вместе с детьми от футболиста.

«Не думала, что меня сломает прощание с домом. И я умирала там по-настоящему, уезжая, вспоминая слова Андрея: «Я никогда не заберу у тебя дом»», — написала Казьмина в своем Instagram-аккаунте.

Сейчас Алиса снимает квартиру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать Аршавина назвала Казьмину мошенницей, которая украла 1 млн евро. Она отметила, что всегда догадывалась о натуре экс-супруги сына.