Мать Аршавина назвала Казьмину мошенницей, которая украла 1 млн евро

Мать Аршавина назвала Казьмину мошенницей, которая украла 1 млн евро
Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года. Фото: Instagram @arshavina_alisa

Она отметила, что всегда догадывалась о натуре экс-супруги сына.

Мать экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Татьяна рассказала, что всегда знала о том, что Алиса Казьмина – мошенница. Своими наблюдениями она поделилась в эфире телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Татьяна заявила, что Казьмина якобы обманным путем «вытащила» у Аршавина один миллион евро. После этого футболист даже подал заявление п полицию, но его мать не рассказала, чем кончилось дело. Она добавила, что Казьмина попросили съехать из дома, так как ни она, ни ее дети там не прописаны.

«Алиса придумала, что я на нее порчу навела. Что из-за меня у нее проблемы со здоровьем. Желающих навредить Андрею найдется. Я хочу это остановить»,

— добавила Татьяна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать Аршавина вступилась за сына и назвала болезнь Казьминой выдумкой.

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