Мать Аршавина назвала Казьмину мошенницей, которая украла 1 млн евро

Она отметила, что всегда догадывалась о натуре экс-супруги сына.
Мать экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Татьяна рассказала, что всегда знала о том, что Алиса Казьмина – мошенница. Своими наблюдениями она поделилась в эфире телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале.
Татьяна заявила, что Казьмина якобы обманным путем «вытащила» у Аршавина один миллион евро. После этого футболист даже подал заявление п полицию, но его мать не рассказала, чем кончилось дело. Она добавила, что Казьмина попросили съехать из дома, так как ни она, ни ее дети там не прописаны.
«Алиса придумала, что я на нее порчу навела. Что из-за меня у нее проблемы со здоровьем. Желающих навредить Андрею найдется. Я хочу это остановить»,
— добавила Татьяна.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать Аршавина вступилась за сына и назвала болезнь Казьминой выдумкой.