Россиянам напомнили о длительных выходных в ноябре

Россиянам напомнили, что на ноябрьских праздниках их ждут длительные выходные. Работников ждут четыре выходных подряд.

Поскольку День народного единства выпадает в этом году на четверг, 4 ноября, то нерабочей становится и последующая пятница, 5 ноября. После же идут суббота и воскресенье.

Как сообщили «РИА Новости», в среду, 3 ноября, рабочий день должен быть сокращенным.

Кроме того, отпуск, запланированный на начало ноября, тоже должен увеличиться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские математики спрогнозировали миллион зараженных COVID-19 россиян к ноябрю.