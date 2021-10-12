Петербургские математики спрогнозировали миллион зараженных COVID-19 россиян к ноябрю

Петербургские математики спрогнозировали миллион зараженных COVID-19 россиян к ноябрю
При оптимистическом раскладе к середине ноября суточная заболеваемость составит 26,5 тысячи россиян. Фото: pixabay

Математики Санкт-Петербургского государственного университета составили прогноз по заболеваемости коронавирусом в России в ноябре.

Специалисты заявили о нескольких вариантах эпидемобстановки, которая может сложиться в ближайший месяц, пишет «Известия». При оптимистическом раскладе к середине ноября суточная заболеваемость составит 26,5 тысячи россиян. По пессимистичному сценарию, число пациентов с COVID-19 будет увеличиваться на 35 тысяч в сутки.

Всего же, по расчетам математиков, в первой неделе ноября в России будет от 920 тысяч до одного миллиона одновременно болеющих коронавирусом пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист предупредил, что COVID-19 может навредить репродуктивному здоровью. Влияние на способность к деторождению может любая тяжелая инфекция.

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