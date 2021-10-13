Пользователи раскритиковали трейлер ремейка «Один дома»

Фанаты фильма «Один дома» раскритиковали трейлер ремейка культовой комедии. Ролик набрал большое количество дизайнов.

Трейлер представила кинокомпания 20th Century Studios в YouTube. Под видео пользователи отметили, что любят оригинальные картины с Маколеем Калкиным, перезапуск которых им не инетересен. В первый же день — 12 октября — видео набрало в три раза больше дизлайков, чем лайков. К 14 октября количество отрицательных отметок выросло до 37 тыс., понравился трейлер 12 тыс. пользователям.

В новом фильме зрителей снова ждет история о мальчике, которого родители забыли дома на Рождество, и которому предстоит защищаться от непрошенных гостей. Однако теперь ребенка зовут Макс, а не Кевин.

Премьера картины состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.

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