Президент России Владимир Путин не уверен, что будет участвовать в выборах 2024 года

Президент России Владимир Путин не уверен, что будет участвовать в выборах 2024 года. Фото: Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин не уверен, что будет участвовать в выборах 2024 года. Фото: Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения об участии в следующих выборах на пост президента страны. На вопрос о своем приемнике он также не ответил. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBС.

Владимир Путин традиционно не сказал, кого планирует своим приемником в случае ухода с поста президента России. Пока до следующих выборов еще много времени, и точное решение президента об участии выборах неизвестно.

«До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — передает пресс-служба Кремля слова президента.

Должность президента Владимир Путин занимал с 2000 по 2008 год, а далее с 2012 года. После внесения в Конституцию поправок и вступления их в силу нынешний президент получил право баллотироваться на президентских выборах и в 2024 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин сделал комплимент сотруднице телеканала. Он назвал сотрудницу CNBC, модерирующую диалог на Российской энергетической неделе, красивой женщиной.