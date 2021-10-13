Путин сделал комплимент сотруднице CNBC

Путин отверг довод представителя американской прессы о том, что Россия не поставляет газ в Европу по газопроводу. Фото: скриншот "Прямой линии"

Путин отверг довод представителя американской прессы о том, что Россия не поставляет газ в Европу по газопроводу. Фото: скриншот "Прямой линии"

Президент России Владимир Путин назвал сотрудницу CNBC, модерирующую диалог на Российской энергетической неделе, красивой женщиной.

Комплимент российский лидер сделал на международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН) в Москве. Как сообщили «РИА Новости», после Путин подчеркнул, что разговор по газу не выходит, потому что представителя американской прессы вводят в заблуждение.

Путин отверг довод журналистки о том, что Россия не поставляет газ в Европу по газопроводу. Он пояснил, что «Газпром» увеличил прокачку в Европу на 10%, а страна в целом — на 15%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин 14 октября примет участие в открытии Евразийского женского форума в Петербурге. Он проводится уже третий раз.