Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Дороги в городе достаточно загружены.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Утром 14 октября пробки оцениваются в 5 баллов. Такая дорожная ситуация останется стабильной как минимум до 10 часов.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы на Садовой улице, Невском и Каменноостровском проспекте. Движение затруднено на улице Куйбышева, Пироговской набережной и набережной Обводного канала.

Заторы образовались на Кантемировской улице, проспекте Энгельса и на Коломяжском проспекте. В красно-желтом цвете проспект Культуры и проспект Маршала Блюхера. Движение затруднено на КАД в районе Большого Обуховского моста. На юге города пробки Пулковском и Московском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.