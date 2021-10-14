На Тихорецком проспекте начался монтаж новой тепломагистрали

На Тихорецком проспекте специалисты ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» приступили к монтажу новой тепломагистрали, которая обеспечит теплом 30 тысяч местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, специалистам предстоит смонтировать почти километр магистральной сети в квартале 55 Калининского района. На время работ подача тепла и горячего водоснабжения будет идти через временную теплосеть, которая будет готова к ноябрю.

Существующая теплосеть на Тихорецком проспекте работала более 40 лет, последний ремонт проводился почти 20 лет назад. К этому участку теплосети подключено 68 зданий, в том числе 56 жилых домов и три детских сада.

Работы планируется завершить в июне 2022 года. Подрядчику предстоит проложить новую теплотрассу длиной 930 метров и восстановить благоустройство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине построят теплосети по Красносельскому шоссе.