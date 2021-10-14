В Семенцах дорожники выковыряли мозаику в виде слона и звезды. Местные жители прикрывали ими ямы в асфальте

В районе Семенцы в Петербурге ликвидированы мозаики в виде слона и звезды. Местные жители с любовью и заботой выкладывали их на ямах в асфальте.

Семенцы — это исторический район Санкт-Петербурга, расположенный между Обводным каналом, Загородным и Московским проспектами. В социальной сети «ВКонтакте» горожане, имеющие непосредственное отношение к данной территории, сразу же заметили, что узор пропал. Мозаика была для горожан не только способом заделывания дыр в дорожном покрытии, но и поводом получать эстетическое удовольствие.

Работ, которые еще недавно вызывали улыбку у прохожих, «Шереметьевская звезда» и «Слон» у клуба «Космонавт», больше нет.

В комментариях петербуржцы полагают, что мозаику уничтожили за дело.

«Мы надеемся, что так они начинают ремонт всех ям в нашем районе, а не просто уничтожили мозаику, которую полюбили жители Семенцов», — заявили в аккаунте.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что вместо мозаики в ямы уже уложили новый асфальт.

Администраторы сообщества устроили в социальной сети опрос, задав горожанам вопрос, что лучше выглядело на дорожном покрытии, мозаика или же заплатки. 95% прошедших опрос заявили, что мозаика выглядела куда привлекательнее.

Стоит заметить, что «первенца» — мозаичного динозавра, такая участь еще не gjстигла. Малыша пока что не тронули, поэтому местные жители, указав адрес, улица Подольская, 39, предлагают навестить динозавра. Вполне возможно, что от него скоро не останется и следа.