Британцы спроектируют общественно-деловой квартал на намыве Васильевского острова

Британцы спроектируют общественно-деловой квартал на намыве Васильевского острова
Бюро предложило застроить квартал в формате отдельно стоящих зданий с городской средой на уровне первых этажей. Фото: пресс-служба GloraX

Британское бюро Adjaye Associates выиграло конкурс на архитектурную концепцию общественно-делового квартала на намывных территориях Васильевского острова.

Авторы концепции вдохновились аутентичной планировкой Васильевского острова начала XVIII века. Бюро предложило застроить квартал в формате отдельно стоящих зданий с городской средой на уровне первых этажей. По задумке, в квартале возведут апарт-отель и коливинг, два офисных здания, медицинский центр, культурный центр и маркет как общественное пространство.

Возводить квартал на территории площадью 15 гектаров будет девелопер GloraX, который входит в пятерку лучших застройщиков Северной столицы по объему введенного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе строительной компании.

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