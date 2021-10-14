В Шушарах ввели долгострой на 209 квартир с поликлиникой

В Шушарах ввели долгострой на 209 квартир с поликлиникой
Долгострой ввели в эксплуатацию. Фото: комитет по строительству Петербурга

В Шушарах завершилось строительство проблемного жилого дома со встроенной поликлиникой. Застройщик «Дальпитерстрой» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Как сообщает петербургский комитет по строительству, в эксплуатацию ввели многоквартирный 13-этажный дом на Валдайской улице, 4/1. Дом рассчитан на 209 квартир общей площадью 9,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже дома построена семейная поликлиника.

Изначально планировалось, что дольщики получат ключи от квартир еще в 2020 году, но из-за проблем с финансированием сроки пришлось сдвинуть. Власти взяли объект на особый контроль из-за встроенной в доме поликлиники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британцы спроектируют общественно-деловой квартал на намыве Васильевского острова. В квартале возведут апарт-отель и коливинг, два офисных здания, медицинский центр, культурный центр и маркет как общественное пространство.

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