Жительница Омска живет в железной бочке с 1986 года

Жительница Омска живет в железной бочке с 1986 года
Женщина в Омске проживает в ржавой жестяной бочке уже 35 лет. Фото: группа Вконтакте "Полицейское Государство"

Женщина в Омске проживает в ржавой жестяной бочке уже 35 лет. Изначально такое жилье рассчитывалось на время, но после перестройки жительнице так и не дали обещанную квартиру. Об этом сообщает издание Ngs55.ru.

На территории промзоны в Омске раньше располагалось несколько таких временных бочек с жильцами, однако остальные подобные сооружения со временем разрушились или сгорели, а жительница осталась единственной обладательницей такого жилища.

Раньше женщина работала на заводе крановщицей. Она жила в общежитии, но переселилась в бочку по рекомендации Профкома, где ей сказали, что так она быстрее получит жилье. После закрытия завода закрылись и очереди на жилье. Женщина осталась жить в таком весьма специфическом месте. Как известно, женщине предлагали переехать в дом престарелых, но она решила продолжить ждать обещанную квартиру и отказалась от предложения.

В бочке у женщины нет воды и центрального отопления, несколько лет назад было отключено электричество. Зимой женщина спасается с помощью буржуйки. Жительница много раз обращалась в государственные ведомства с просьбой о переселении, но конкретного ответа не получила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что цены на жилье придут в норму не раньше чем через пол года. Баланс предложений на рынке недвижимости в столицах крупных городов может прийти к равновесию только в 2022 году.

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