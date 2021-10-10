В Минстрое прогнозируют стабилизацию цен на жилье к середине 2022 года

Цены на жилье придут в норму не раньше чем через пол года. Фото: pixabay.com

Цены на жилье придут в норму не раньше чем через пол года. Фото: pixabay.com

Цены на жилье придут в норму не раньше чем через пол года. Баланс предложений на рынке недвижимости в столицах крупных городов придет к равновесию в середине 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минстроя России Ирека Файзуллина.

Стабилизация на рынке недвижимости наступит не раньше, чем через полгода. По словам главы Минстроя, равновесию цен будет способствовать ввод в эксплуатацию новых жилых домов. Жилье перестанет дорожать, потому что лимит покупательной способности исчерпывается. Квадратные метры перестанут дорожать постепенно. Файзуллин утверждает, что несмотря на то, что в некоторых субъектах России цены на жилье продолжают расти, в большинстве регионов цены уже стабилизировались.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков также заявил, что жилищный рынок постепенно приходит в норму. В случае, если застройщики и захотят повысить стоимость квартир, у россиян уже не будет возможности их приобрести, пояснил эксперт.

Эксперты считают, что скачок цен связан с превышением роста над предложениями. По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, Россия входит в десятку стран по росту цен на жилье во втором квартале 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты, девелоперы и представители банковской отрасли Петербурга рассказали об основных трендах на рынке недвижимости, которые произошли в 2021 году.