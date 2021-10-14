В работе Instagram зафиксирован глобальный сбой

В работе социальной сети Instagram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети.

Неполадки наблюдаются также в работе приложения и соединении с сервером, отображении новостной ленты, работы с сайтом и т.д.

Больше всего жалоб поступило из США, из Канады и ряда стран Европы, в том числе Германии, Великобритании, Италии, Франции, а также России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.