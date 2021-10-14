Более 10% детей поступающих в больницу Филатова болеют COVID-19

В больницу имени Филатова продолжают поступать дети больные коронавирусом. Насчитывается около 13% поступивших несовершеннолетний с COVID-19. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на главврача медучреждения Людмилу Исанкину.

Врач утверждает, что нагрузка на больницу увеличилась в связи с сезонным заболеванием ОРВИ. По словам специалиста, в неделю больница принимает в среднем по 600 детей, что почти на четверть больше, чем в прошлом месяце. С коронавирусом по общей статистике приходят пациенты в количестве около 13%, и еще столько же имеют диагноз «пневмония». Респираторные заболевания, которые имеют контакты по ковиду в анамнезе, приходятся на 10% поступающих. Еще 60% — это дети с различными респираторными и вирусными инфекциями, уточняет медик.

По словам Исанкиной, в больнице осталось 68-70 штук коек для больных. Этого пока достаточно, чтобы не использовать резервные, но при необходимости их могут открыть в любой момент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за последние сутки в статистику смертности от коронавируса в Петербурге вошло 67 случаев. В общем количестве за время пандемии коронавирус унес жизни 22 703 жителя Петербурга.