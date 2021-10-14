Костюмы из «Игры кальмаров» станут главными хитами на Хэллоуин

Ажиотажный спрос на красные комбинезоны — униформу охранников в фильме — пытаются удовлетворить крупнейшие онлайн-магазины.

Костюмы работников и участников шоу, показанном в сериале «Игра в кальмара», будут крайне популярны на Хэллоуин, который году отмечают 31 октября. На Ozon и AliExpress такие вещи с пометкой «карнавальный костюм» можно купить за 1-2 тыс. руб.

Вконтакте костюм охранника стоит дороже – 5 тыс.руб. В разделе объявления можно найти маски героев (около 2500 руб.), брелки и тематические игрушки.

Интересуют не только карнавальные костюмы. Как пишет Газета.ру, в первые недели после выхода сериала продажи белых слипонов Vans, в которых на протяжении всего сериала герои проходят заготовленные для них испытания, поднялись на 7800%.

Такой же интерес вызвали футболки с номерами и спортивные костюмы игроков. Поклонники смертельного шоу на выживание до сих пор спорят, какого они цвета — зеленого или синего. Не обошли стороной и красные комбинезоны — униформу охранников в игре.

«Игра в кальмара» стала рекордсменом Netflix по числу просмотров. Такие данные обнародовал стриминговый сервис Netflix . По его внутренним оценкам корейский сериал «Игра в кальмара» привлекла 111 миллионов зрителей за первый месяц. Это стало крупнейшим запуском нового проекта в истории Netflix.

Эти цифры побили предыдущий рекорд, который принадлежал проекту «Бриджертоны». У него было 82 млн просмотров за аналогичный период. Об этом сообщает портал Deadline.

Статистка Netflix формируется следующим образом: за официальный просмотр считается демонстрация двух минут любого эпизода.

«Игра в кальмара» быстро заняла первое место в 90 странах после своего дебюта в сентябре благодаря инвестициям Netflix в субтитры и дублирование их более чем на 30 языков.

Ориентация на глобальный контент приносит все больше плодов стриминг-гиганту. Как показывает практика, ставка на международную аудиторию сделала Netflix лидером рынка.

О чем сюжет сериала «Игра в кальмара»

Шоу рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть многомиллионый приз, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.