В Петербурге высадили Аллею телевещания в Приморском парке Победы

В Северной столице появилась Аллея телевещания. Деревья высаживали представители городских телеканалов и сотрудников Российской телевизионной и радиовещательной сети. Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что открытие аллеи приурочили к знаковым для отечественного телевещания событиям.

В Приморском парке победы теперь растут 10 молодых новеньких дубов, которые посадили сегодня представители городских телеканалов. В церемонии посадки деревьев приняли участие представители городской и районных властей, Российского телевизионной и радиовещательной сети.

«Это такой очень специальный способ празднования, очень петербургский способ. Он проходит также в рамках Года экологии, который объявлен в Санкт-Петербурге. Он проходит в рамках месячника благоустройства», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Петроградский район был выбран специально, так как именно он является центром телерадиовещания для Петербурга и Ленинградской области. Церемония посадки деревьев завершилась подписанием акта о создании аллеи, который отправили в музей связи имени Попова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пушкине 9 октября открылась «Аллея ангелов», посвященная детям, которые болели онкологическими заболеваниями.