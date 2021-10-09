В Пушкине появилась «Аллея ангелов»

В Пушкине 9 октября открылась «Аллея ангелов», расположенная в Буферном парке. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга. Родители детей, боровшихся с онкологическими заболеваниями, посадили 25 кленов.

Сегодня в Буферном парке открылась аллея, посвященная детям, которые боролись с онкологическими заболеваниями. Представители благотворительного фонда «Надежда — детям» обратились в Комитет по благоустройству с просьбой продолжить в Петербурге реализацию проекта «Аллея ангелов». В посадке деревьев принимали участие родители детей, боровшихся с болезнями, а также профессиональные садовники садово-паркового предприятия «Пушкинское».

При создании «Аллей ангелов» на саженцах размещается фигурка ангела с именем ребенка, ушедшего из жизни из-за болезни. Первый подобный проект появилась в 2019 году в саду Юннатов Выборгского района, где родители, волонтеры и садовники посадили каштаны. На следующий год традиция была продолжена посадкой в этом же саду еще 14 деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач-онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков заявил о возможном существовании взаимосвязи между риском развития онкозаболевания и группой крови. Возможно наследственная предрасположенность имеет значение.