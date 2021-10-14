Реставрация «Медного всадника» началась в Петербурге

Реставрация известного монумента завершится до конца этого года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Реставрация известного монумента завершится до конца этого года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге стартовали работы по реставрации памятника Петру I, расположенному на Сенатской площади. Работы проходят к 350-летию первого российского императора.

Сейчас рабочие возводят строительные леса по периметру Медного всадника. Планируется, что реставрация известного монумента завершится до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба Музея городской скульптуры.

Реставраторам предстоит расчистить поверхности бронзовой скульптуры и провести дополнительный осмотр на предмет появления «бронзовой болезни». Также специалисты приведут в порядок Гром-камень — нужно расчистить и загерметизировать швы. Также будут отреставрированы отмостки.

В последний раз памятник обновляли 45 лет назад.

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