Названы самые загрязненные водоемы Петербурга и Ленобласти

Во всех отобранных пробах уровень азота аммонийного был ниже нормы. Фото: pixabay.

Во всех отобранных пробах уровень азота аммонийного был ниже нормы. Фото: pixabay.

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС» проверили уровень загрязнения воды в реках Петербурга и Ленобласти.

Эксперты взяли более полусотни проб из 22 водоемов соседних регионов. Оказалось, что в шести пробах из реки Ижора было пониженное количество кислорода. Во всех отобранных пробах уровень азота аммонийного был ниже нормы, особенно в реке Луга.

В воде реки Каменка нашли слишком высокую концентрация легкоокисляемых органических веществ. Аналогичный уровень обнаружили в реке Сясь.

В указанных реках оказалось превышение нормы цинка, алюминия, железа, марганца и других вредных элементом. Самое высокое содержание меди зафиксировали в реке Луга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воздух в трех районах Петербурга загрязнен аммиаком.