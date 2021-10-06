Воздух в трех районах Петербурга загрязнен аммиаком

Специалисты за месяц не зафиксировали ни одного случая высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Специалисты за месяц не зафиксировали ни одного случая высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Уровень загрязнения воздуха в сентябре в Петербурге оказался повышенным. Концентрация загрязняющих веществ превысила норму в 1,1 раза.

Об этом информирует пресс-служба «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Чаще всего воздух в сентябре был загрязнен взвешенными веществами и аммиаком.

Районами с самым высоким уровнем загрязнения воздуха стали Фрунзенский (концентрация аммиака превышала допустимую норму в 1,5 раза), Василеостровский и Московский (в 1,8 раза).

Специалисты за месяц не зафиксировали ни одного случая высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обнародованы новые данные о мировой смертности из-за грязного воздуха. В новом исследовании, отмечено что существуют настоящие доказательства огромного ущерба людям от загрязнения атмосферы