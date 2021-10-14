Жириновский встал на защиту петербургской учительницы, уволенной из-за секс-блога

Жириновский встал на защиту петербургской учительницы, уволенной из-за секс-блога
Ситуацию с увольнением Жириновский охарактеризовал как "мракобесие и средневековье". Фото: сайт Президента России

Депутат Госдумы и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский встал на сторону учительницы из Петербурга, которую вынудили уволиться из-за блога о сексуальном просвещении.

Историю уволенного педагога подняли на обсуждение на пленарном заседании Госдумы. Жириновский потребовал восстановить учительницу на работе в школе при консерватории имени Римского-Корсакова. А саму ситуацию с увольнением он охарактеризовал как «мракобесие и средневековье».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, обратился к председателю комитета ГД по просвещению Ольге Казаковой с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская учительница со скандалом уволилась из школы из-за блога о секспросвете. Родители обнаружили страничку петербурженки в социальной сети, где девушка открыто говорит на «взрослые» темы. Когда девушку поставили перед выбором — работа или блог, петербурженка приняла решение уйти из школы и закрыть свой аккаунт в Instagram. Теперь доступ к публикациям есть только у подписчиков.

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