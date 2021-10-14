В Пулково задержали один авиарейс ночью в пятницу

В Пулково задержали один рейс . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали один рейс . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В пятницу, 15 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один внутренний рейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолет до Сочи, который обслуживает авиакомпания «Россия». Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 03:05, однако время вылета сдвинули на 04:05.

Причины задержек неизвестны. Остальные рейсы отправятся по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в правительстве России рассказали о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами. Речь идет об Испании, Ираке, Кении и Словакии.