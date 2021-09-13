Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами: в том числе с Испанией

Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами: в том числе с Испанией
Россияне смогут полететь в Испанию. Фото: Pixabay

Полеты разрешены с 21 сентября.

В правительстве России рассказали о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами. Речь идет об Испании, Ираке, Кении и Словакии. Первые самолеты спустя долгое время отправятся в путь 21 сентября 2021 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

Оперштаб уже дал добро на полеты в указанные государства. Также отмечается, что с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы. Путешествовать станет еще проще для многих россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турцию не пустят с однокомпонентной вакциной. Таким туристам нужно будет предоставлять результаты ПРЦ-теста.

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