В пятницу Пулково работает без отмен и задержек

В пятницу Пулково работает без отмен и задержек
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto

В пятницу, 15 октября, в петербургском аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов.

Из Пулково вылетят все назначенные на сегодняшний день воздушные судна. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены согласно расписанию. В данный момент нет информации о каких-либо задержках или отменах.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее в Пулково задержали четыре авиарейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты в Анталью, Хельсинки, также воздушные судна вылетели с опозданием в Пермь и Ургенч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 8 октября в петербургском аэропорту с вылетом задержали семь самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Липецка, Минеральных Вод, Казани, Калининграда, Москвы и Воронежа.

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