Билл Клинтон госпитализирован в больницу с заражением крови

Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в больницу с заражением крови. По словам официального представителя Клинтона Ангела Урены, госпитализация не связана с ковидом.

Бывший глава Белого дома находится в Медицинском центре Ирвинского университета Калифорнии. По словам представителя политика, «выздоравливает».

«После двух дней лечения количество его лейкоцитов снижается и он хорошо реагирует на антибиотики. Мы надеемся, что он вернётся домой скоро», — говорится в опубликованном Уреной в Twitter заявлении врачей Клинтона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соединенные Штаты должны нарастить влияние в Средиземном море в ответ на международные успехи России. Об этом говорят политические обозреватели Альп Севимлисой и Питер Вудард в The Hill.