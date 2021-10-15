«Тампа» обыграла «Детройт» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграла «Детройт Ред Уингз».

Встреча закончилась со счетом 7:6 в пользу «Тампы». В основное время выявить победителя не удалось. Игра перешла в овертайм, в котором победный гол забил Ондржей Палат. Заброшенным шайбами также отличились Стивен Стэмкос (36, 37), Никита Кучеров (57), Алекс Киллорн (58). В составе «Детройта» отлились Дилан Ларкин (15), Тайлер Бертуцци (21, 28, 33, 45), Владислав Наместников (48).

В следующем матче, который пройдет 17 октября, «Детройт» сыграет с «Ванкувером». «Тампа» в тот же день встретится с «Вашингтоном».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» проиграл «Баффало Сейберс». У «Нью-Джерси Девилз» единственную шайбу забросил Никита Гусев.