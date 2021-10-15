Реставрация деревянной «шаляпинской» беседки в Сестрорецке завершится в ноябре

К середине ноября завершатся работы по реставрации деревянной «шаляпинской» беседки в Сестрорецке. Как сообщили в пресс-службе КГИОП, осталось докрасить отдельные детали, благоустроить территорию и демонтировать строительные ограждения.

По словам специалистов, удалось сохранить на 95% деревянные конструкции регионального памятника.

«Летом в Курорте каждый день тысячи отдыхающих, и очень многие беспокоились о судьбе красивой беседки, которая буквально разваливалась у всех на виду. Теперь она будет радовать глаз. А для того, чтобы подстраховаться от вандалов, разработана комплексная система видеонаблюдения», — комментирует директор Музейного комплекса в Разливе СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе» Наталья Коваленко.

На реставрационные работы из городского бюджета было выделено 4,7 миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге стартовали работы по реставрации памятника Петру I, расположенному на Сенатской площади. Работы проходят к 350-летию первого российского императора.