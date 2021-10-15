В ДТП на КАД погиб 59-летний иностранец: его «Жигули» врезались в большегруз

Минувшим вечером, около 22:15 на нулевом километре внешнего кольца КАД произошло столкновение фуры «Скания» и легковушки «ВАЗ-21061». К несчастью, для водителя «Жигулей» авария оказалась смертельной.

По информации правоохранительных органов, трагедия произошла вечером 14 октября возле развязки дамбы с Приморским шоссе. «Скания» была припаркована в левой полосе для прикрытия произошедшего ранее ДТП — этого, увы, не заметил мчавшийся по трассе 59-летний мужчина за рулем «Жигулей».

В результате столкновения автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Известно, что мужчина — гражданин другой страны, но проживал в Петербурге. Судя по всему, погибший был аккуратным водителем: за 2021 год он не получил ни одного штрафа.

Роковая случайность, однако, не выказала снисхождения к автомобилисту: мужчина стал виновником аварии и единственной жертвой. Сейчас обстоятельства аварии изучают правоохранители.

Отметим, что подобные инциденты являются обычными на скоростных трассах. Согласно статистике, на КАД в Петербурге в притормозивший автомобиль въедут в течение 5-8 минут, так что с парковкой на магистралях, — даже вынужденной, — стоит быть аккуратнее.

По последним данным, с января 2021 камеры на дорогах Северной столицы зафиксировали 5,5 миллионов нарушений правил дорожного движения — 98% связаны с превышением скорости. При этом количество аварий снизилось до 4 780, что на 6% меньше, чем в 2020-м. В ГИБДД полагают, что причиной этому именно комплексы фиксации нарушений.