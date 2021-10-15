Добрый, надежный и просто есть. Каков он, идеальный отец, по мнению россиян

В преддверие нового праздника Дня отца россиян спросили — какой он, идеальный отец?

Исследование было проведено ВЦИОМ в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты». Выяснилось, что большинство наших сограждан (66%) знают, что в нашей стране утвержден новый праздник — День отца, который будет праздноваться ежегодно в третье воскресенье октября. В этом году этот праздник приходится на 17 октября. О нововведениях в календаре знают в основном люди старшего возраста и женщины.

Россияне по просьбе социологов составили и портрет лучшего папы. В анкетах их попросили назвать качества, наиболее точно описывающие современного «идеального отца».

Треть участников опроса главным назвали заботливое, уважительное отношение к матери детей (так высказались 25% среди мужчин, 40% среди женщин). Затем следуют:

• активное участие в жизни детей, совместный поиск решения проблем (24% среди мужчин, 34% среди женщин),

• быть примером для подражания (19%),

• доброта (14% среди мужчин, 22% среди женщин)

• надежность (14% среди мужчин, 20% среди женщин).

«Кроме того, 12% россиян считают, что не важно, какими качествами обладает отец: если он есть – уже хорошо. Так ответили 16% среди мужчин и 9% среди женщин. Еще 7% считают, что качества отца не важны, потому что для каждого ребенка его отец «идеальный», — говорится в исследовании ВЦИОМ.

Также опрошенные сошлись во мнении, что в России мужчины все больше занимаются детьми. И сегодня мужчина с маленьким ребенком на детской площадке — привычная картина, а не исключение, привлекающее внимание. Так высказалось 67% опрошенных.

Как писала Gazeta.SPb, президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня отца. Новый праздник будут отмечать в третье воскресенье октября. Это значит, что поздравить своих пап в 2021 году можно будет уже совсем скоро – 17 числа. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В пояснении к документу говорится, что День отца нужен для «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».