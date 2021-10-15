Разъясняем: нужна ли прививка, если переболел коронавирусом

Многим кажется, что их иммунитет после болезни достаточно крепкий, чтобы не бояться повторного заражения. Но так ли это?

Несмотря на то, что массовая вакцинация в России была объявлена еще в январе 2021 года, вопросов о прививках не становится меньше. Дело в первую очередь в том, что каждый день появляются новые данные – и о самом коронавирусе, и о вакцинации. Давайте разберемся в актуальных данных и ответим на вопрос, волнующий многих: нужно ли прививаться, если уже переболел?

Если раньше врачи полагали, что у большинства переболевших вырабатывается крепкий иммунитет и им не страшны повторные заражения, то сейчас очевидно, что некоторые болеют не только во второй, но и в третий раз. Конечно, то же можно сказать и о прививке – она не дает стопроцентных гарантий, что вы не заболеете, зато точно убережет вас от тяжелого течения болезни и серьезных осложнений.

Делать прививку переболевшим нужно. В письме Минздрава России от 29 июня в пункте 2.15 сказано, что вакцинация необходима всем, у кого нет серьезных противопоказаний по возрасту и здоровью. Те, кто еще не болел, должны отправиться на прививку в ближайшее время. А вот недавно переболевшие могут отложить поход в поликлинику на несколько месяцев – до полугода. Согласно исследованиям, именно спустя шесть месяцев клеточный и гуморальный иммунитет падает, антитела постепенно исчезают, а вероятность заболеть — растет.

Как подготовиться к прививке? Если хочется, то можно сдать анализ на наличие антител. При этом отечественные ученые и сотрудники ВОЗ считают, что данные вовсе не обязательно учитывать перед прививкой.

На вакцинацию нужно идти в хорошем самочувствии. Общаясь с врачом в прививочном кабинете, ни в коем случае не утаивайте никакую информацию. То, что кажется вам малозначительным, может стать причиной для переноса даты вакцинации. Прежде чем сделать прививку, вам измерят температуру, артериальное давление, пульс, послушают легкие и заглянут в горло. Также вас опросят на предмет наличия хронических заболеваний, аллергии, недавно перенесенных острых инфекций.

Если хочется дополнительно подстраховаться, то перед прививкой можно сдать кровь из вены и мочу на общий анализ. Это позволит выявить наличие проблем со здоровьем – результаты возьмите с собой на вакцинацию.

Ранее в gazeta.spb.ru мы рассказывали при каких заболеваниях нельзя делать прививку от Covid-19.